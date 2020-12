Il Napoli esce da San Siro senza punti ma a testa alta.

Il Napoli perde a San Siro, ma non viene assolutamente ridimensionato, anzi sono gli azzurri a fare la partita in particolar modo dopo l’espulsione di Insigne e il vantaggio di Lukaku, confermandosi una delle squadre più accreditate ad andare lontano in questo campionato.

Gattuso ha schierato la squadra con il 4-4-2 con Zielinski e Insigne esterni, dando l’impressione di voler mettere la partita sulla difensiva, correndo pochi rischi e fare male con le ripartenze. Partita molto tattica nel primo tempo, pochi spunti di rilievo e un infortunio subito in partenza per Mertens costretto ad uscire al quarto d’ora per una brutta distorsione rimediata nel tentativo di effettuare un cross in area. Al suo posto Petagna che questa volta non è riuscito ad andare a segno.

Superiorità territoriale e possesso palla in favore degli azzurri ma l’Inter è pericolosa sulle ripartenze, su una di queste Darmian pressa su Koulibaly che perde palla ma Lautaro, spara fuori dal dischetto. Gli azzurri non si sono disuniti, hanno continuato a gestire il comando delle operazioni ma hanno creato un solo brivido a Handanovic prima dell’intervallo (34′), con Zielinski che ha spedito a lato di un mt un destro dal limite.

Secondo tempo con ritmi più alti, ma sulla stessa falsariga, miracolo di Handanovic su un colpo di tacco di Insigne e sul capovolgimento di fronte, un tiro di Sensi subentrato all’infortunato Brozovic, vien deviato da Manolas e Di Lorenzo arrivando a Darmian solo davanti ad Ospina che lo atterra causando il rigore. Sull’episodio, Insigne si fa ingenuamente cacciare da Massa. Il rigore viene realizzato da un freddissimo Lukaku che porta in vantaggio l’Inter punendo troppo severamente un Napoli a cui il pareggio andava già stretto. Forze fresche per Gattuso che inserisce Fabian Ruiz, Politano, Ghoulam e Elmas per Bakayoko, Zielinski, Mario Rui e Demme mettendo pressione all’Inter e a Conte che inspiegabilmente toglie Lautaro per Hakimi e fa arretrare la squadra di 30 metri. Il Napoli ha avuto ben quattro occasioni per pareggiare, due con Politano, una con Di Lorenzo e una con Petagna, ma ancora uno strepitoso Handanovic e, infine, il palo (92′), gli hanno impedito di centrare l’obiettivo. Il Napoli torna a casa con le mani vuote ma con la consapevolezza di essere in grado di andare avanti in questo campionato. L’infortunio di Mertens e la squalifica certa di Insigne a cui si aggiunge Osimhen ancora in infermeria, porteranno il Napoli a Roma contro la Lazio con un attacco ridimensionato, sta a Gattuso inventare qualcosa per non perdere troppo terreno con le prime.