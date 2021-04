Il Napoli corsaro a Torino: 2-0 e Juve e Milan raggiunti

Sotto la pioggia di Torino, il Napoli batte i granata e aggancia al terzo posto Juve e Milan, atteso dalla Lazio nell’ultimo match della giornata. Il Napoli parte forte e nel primo quarto d’ora mette la partita in discesa, segnando prima con Bakayoko e raddoppiando con Osimhen.

Il Torino ci prova a reagire, ma i due attaccanti sembrano in serata no, anche grazie alla buona prova della difesa partenopea che stoppa tuti i tentativi e fa ripartire subito l’azione. Il Napoli potrebbe chiuderla definitivamente prima del riposo, ma in un paio di occasioni, i tiri escono fuori di poco e sul palo (Zielinski).

Il Napoli conferma le buone prestazioni delle ultime sfide e Gattuso non cambia nulla all’intervallo. Ancora una grande prestazione della coppia Bakayoko-Demme e di Insigne. Il Toro, ci prova ma contro questo Napoli è difficile trovare il varco giusto. Mandragora si fa buttare fuori e la partita, nonostante l’ingresso di Bonazzoli e Zaza, finisce con una vittoria importantissima per il Napoli che ora più che mai sembra lanciata verso una qualificazione in Champions, difficile da prevedere fino a qualche mese fa. Domenica altra sfida difficile contro il Cagliari, impegnato nella lotta per non retrocedere, ma gli azzurri devono continuare a vincere per raggiungere l’obiettivo di stagione.