Il Napoli chiude il 2020 con un pareggio. Altra prova deludente per gli azzurri

Dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio, il Napoli chiude questo 2020 con un pareggio ottenuto all’ultimo respiro contro il Torino. C’è voluta una prodezza del capitano Insigne, rientrato dopo la squalifica, per non completare il trittico di sconfitte. Brutto il primo tempo, emozioni con il contagocce e ritmi quasi vacanzieri. Le scelte di Gattuso sono quasi obbligate per le assenze per infortunio Koulibaly, Mertens, Osimhen e con Lozano in dubbio, a cui si aggiunge alla mezzora l’infortunio di Demme dopo uno scontro con Belotti, che alla fine del primo risulta essere l’unico episodio degno di nota.

Gli ospiti rientrano in campo con un altro piglio e con convinzione. Il gol del vantaggio granata arriva al 56’ con il “partenopeo” Izzo, che sugli sviluppi di un corner trova la giusta parabola per insaccare alle spalle di un incolpevole Meret. La reazione del Napoli tarda ad arrivare e come contro la Lazio, la squadra sembra spenta e molle. I sostituti, Petagna, Politano ed Elmas, non si stanno rivelando all’altezza della situazione nel sostituire i titolari e la squadra ne risente sul gioco e sui risultati. Verso la metà del secondo tempo, si rivede in campo addirittura Llorente che in questa stagione non aveva mai disputato nemmeno un minuto. La partita sembra avviarsi verso un’altra deludente sconfitta ma il Torino è la squadra che ha perso più punti nei minuti finali e anche al Diego Armando Maradona riesce a farlo: nel secondo dei sei minuti di recupero accordati dall’arbitro, Zielinski offre di prima un gran pallone a Insigne che compie una vera prodezza e di piatto destro trova l’incrocio per il definitivo 1-1.Il Napoli si porta a 25 punti in attesa del recupero contro la Juve sono 9 i punti di ritardo dalla capolista Milan che negli stessi istanti batteva la Lazio con un gol di Hernandez. Per i granata ultima posizione in classifica e il tecnico Giampaolo sempre più in bilico. Alla ripresa il Napoli sarà di scena in Sardegna contro il Cagliari, serve cambiare marcia e sperare che gli infortuni siano risolti, non si può più sbagliare se si vuole restare nel gruppo delle prime.