Il Napoli batte il Sassuolo, ma la strada è ancora lunga

La cosa migliore è l’autorete di Obiang al 96’, poi un Napoli ancora da rivedere con tante cose da correggere, ma almeno la soddisfazione di una vittoria sotto l’albero. Il primo tempo del Napoli faceva pensare ad altro, lento mai in partita e aggredito da un buonissimo Sassuolo. Nella ripresa sprazzi di vecchio Napoli e partita ribaltata in zona Cesarini. Una vittoria importante per il morale e che mancava da 2 mesi. La prima per Gattuso dopo la brutta sconfitta interna contro il Parma anch’essa arrivata allo scadere.

Il Napoli senza Koulibaly, trona al 4-3-3 e forse è proprio questa la scelta giusta di Gattuso, mettersi lui a disposizione della squadra troppo abituata a questo modulo. In attacco Callejon, Insigne e Milik. Il vertice basso del centrocampo e la regia vengono affidati a Fabian Ruiz, apparso però molto in difficoltà in questa posizione.

Il Sassuolo parte forte e sfiora subito il vantaggio con Locatelli ma Mario rui si trova proprio sulla linea e salva. Dopo poco Duncan scarica un gran sinistro da fuori sul quale Meret deve volare per deviare in angolo. Il Napoli si fa vivo con un colpo di testa di Manolas sugli sviluppi di un corner che scheggia la parte alta della traversa. I neroverdi dominano la prima frazione e al 29′ arrivano al gol con Traorè che raccoglie un cross da sinistra di Locatelli e col destro infila tra le gambe Meret. Gli azzurri rischiano il ko al 43′ quando Traorè, servito in area ancora una volta da Locatelli, calcia addosso a Meret in uscita.

L’intervallo serve a Gattuso per rimettere insieme i cocci di un Napoli che non è entrato in partita. Il Napoli della ripresa è un altro e già al 4’ Pegolo deve salvare su un tiro di Insigne, l’estremo difensore neroverde si ripete ancora su Insigne e Milik, ma non può niente sul tiro all’incrocio dei pali di Allan che rimette in parità la partita. Il pareggio sblocca psicologicamente gli azzurri che cominciano a stazionare nella metà campo avversaria, ma al 70’ rischiano di capitolare quando Obiang colpisce la traversa. Il Napoli risponde 8′ più tardi colpendo il legno alto con Callejon, sulla ribattuta Locatelli salva sulla linea un diagonale a botta sicura di Insigne. Gol dello spagnolo all’81’, ma Chiffi annulla per fuorigioco millimetrico dopo il ceck di Valeri al Var.

Pegolo prima di capitolare sotto il fuoco amico di Obiang, salva su Zielinski che di sinistro aveva mirato l’angolo. Vittoria spazza crisi, ma la strada è ancora lunga, a livello psicologico il Napoli sembra bloccato, poco abituato a ritrovarsi così lontano dalla vetta. Ora si penserà al Natale e poi alla ripresa il San Paolo ospiterà la capolista Inter. Una grande occasione per riprendersi i palcoscenici che spettano all’unica squadra che negli ultimi anni ha provato a fermare lo strapotere bianconero.