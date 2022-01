Il Napoli batte il Bologna e accorcia in classifica.

Giornata positiva per il Napoli che recupera due punti all’Inter e addirittura tre al Milan, frutto del pareggio di Domenica sera a Bergamo della capolista e della rocambolesca sconfitta subita ieri al San Siro dal Milan per mano dello Spezia. Il Napoli è ora in serie positiva da tre giornate, dopo il pareggio con la Juve e le vittorie su Samp e Bologna. Un 2-0 frutto di una buona gara giocata dagli azzurri che hanno trovato ieri in Hirving Lozano il goleador che con la doppietta (un gol per tempo) ha regolato i felsinei. Napoli avanti dopo venti minuti grazie a uno spunto di Elmas propiziato da Zielinski. Sul cross in area Lozano anticipa tutti e batte Skorupski. Prima della fine del primo tempo, palo per Fabian Ruiz che poteva chiuderla anzitempo. La ripresa si apre con il raddoppio di Lozano su imbeccata proprio dello spagnolo. Osimhen subentrato nel finale, sfiora il 3-0 prima del palo di Svanberg che poteva regalare al Bologna il gol della bandiera. In attesa del recupero dell’Inter proprio a Bologna, il Napoli si porta a 4 punti dalla vetta e a due dal Milan che non ha gare da recuperare. Domenica big match Milan Juventus e il Napoli che potrebbe ancora accorciare se non superare proprio sui rossoneri, ma bisogna battere la Salernitana nel derby campano.

Fonte foto: Today Sport