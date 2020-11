Il Napoli a Bologna per riprendere la corsa

Dopo la brutta sconfitta di Domenica scorsa al San Paolo contro il Sassuolo, è arrivata l’altrettanto brutta vittoria in Europa League che di buono ha avuto solo il risultato. Domenica alle 18, gli azzurri di scena a Bologna, per riprendere una marcia che sembrava promettere bene. Non sembra avere ancora un’identità precisa il Napoli di Gattuso, ancora dubbi sulla strategia d’attacco, per una squadra che sembra essere fatta per il 4-3-3 ma che il tecnico calabrese, sta provando a rendere più camaleontico anche per la presenza dell’ultimo acquisto del presidente De Laurentis, il nigeriano Osimhen. Un attaccante molto diverso da quelli presenti in rosa, dopo le prime uscite si ha l’impressione che il nigeriano sia molto più bravo a creare spazi che a fare gol, insomma non sembra essere un bomber alla maniera di Higuain. Il 4-2-3-1 presentato fino ad ora, sembra essere perfetto contro squadre che non hanno paura di giocare, mentre contro quelle chiuse diventa troppo leggero a centrocampo, dove i soli Ruiz e Bakayoko hanno difficoltà a chiudere tutti gli spazi, mentre Mertens sembra soffrire la presenza davanti di Osimhen e nella posizione di trequartista non sta rendendo come ci si aspettava. La nota lieta di questo inizio di stagione sembrava essere Lozano, ma nelle ultime uscite il messicano sembra essere un po’ in ombra. Molte più luci che ombre in questo inizio di stagione difficile e particolare per forza di causa maggiore.

