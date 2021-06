Da domani una nuova esperienza per gli AperArt del venerdì sera al Museo CAM. In mostra: storia, oggetti e moto della Harley Davidson, la leggenda americana.A partire da venerdì 18 giugno dalle ore 19.00 per visitare le sale del CAM completamente rinnovate, assistere a performance artistico musicali sempre varie, consumare un aperitivo e ascoltare musica.