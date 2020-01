Il mondo dello sport in lutto: morta la star NBA Kobe Bryant

La terribile notizia della morte di una delle stelle NBA più luminose di sempre è arrivata in serata quando a Los Angeles nella località di Calabasas, un elicottero con a bordo cinque persone (da alcuni fonti nove persone) tra cui Kobe Bryant e la figlia tredicenne Gianna Maria si è schiantato al suolo. Kobe aveva 41 anni, una moglie e 4 figlie. Ci lascia uno dei campioni più amati di uno degli sport più belli e più seguiti del mondo. Era solito spostarsi in elicottero anche quando giocava con i Los Angeles Lakers con cui aveva vinto l’anello per cinque volte. Dopo il suo ritiro le maglie numero 8 e 24 sono state ritirate per rendere omaggio ad un grande campione.

Proprio questa mattina l’attuale giocatore più forte della NBA James Le Bron, aveva ricevuto da Kobe i complimenti via twitter per averlo superato nella particolare classifica dei marcatori di tutti i tempi.

Molto legato all’Italia, dove aveva vissuto negli anni in cui il padre, anch’esso giocatore di basket, aveva giocato in Italia e simpatizzava per il Milan.

Kobe Bryant era considerato da tutti uno dei più grandi giocatori NBA di tutti i tempi. Ha partecipato a 18 All-Star Game, durante i suoi 20 anni di carriera con i Lakers. Scelto come 18esimo del primo turno nel Draft del 1996, è stato capace di vincere 5 campionati NBA, 2 MVP finali NBA ed è stato l’MVP della Regular Season del 2008. E’ stato incluso in 15 All-Star Team, in 12 squadre All-Defensive Team e ha guidato il campionato NBA per numero di punti segnati, per due stagioni. Da ieri era il quarto marcatore di sempre nella storia NBA. Una carriera che rende onore ad un uomo di spessore che è stato capace di accettare con molta serenità la fine della carriera e aver saputo ripartire con altri interessi: gli piaceva scrivere e lo aveva fatto scrivendo la celebre lettera dedicata al basket, trasformata in un cartone animato capace di vincere l’Oscar. Insieme a lui va via l’amata figlia Gianna Maria, anch’essa astro nascente del basket americano. L’NBA ma non solo, tutto il mondo dello sport dagli Stati Uniti all’Australia piange e non trova le parole per rendere onore a Kobe vera e propria icona degli ultimi 20 anni.