Il modello Casoria, una realtà grazie ai fondi PNRR.

Il Comune di Casoria partecipa al bando per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – PNRR. Tante le novità per la città, spiega il sindaco Raffaele Bene: ‘Con la riqualificazione del complesso di alloggi ERP di via Castagna, abbiamo ottenuto un finanziamento di 7milioni e 478 mila euro’.

Arrivano i complimenti della Regione, aggiunge il primo cittadino: ‘ Siamo molto soddisfatti anche per gli apprezzamenti ricevuti dalla Regione Campania in queste ore sulla modalità di intervento scelta per la riqualificazione di un quartiere popolare a cui teniamo molto e che abbiamo inteso riqualificare con questo intervento sia a livello urbano sia sociale. Riteniamo che il fattore umano sia fondamentale per comprendere le sofferenze reali e pensare ad interventi edilizi che ne creino le condizioni sociali più adeguate. Sull’intera superficie del complesso, abbiamo previsto di mantenere un 60% di area coperta, lasciando un 40% destinato a verde’. Un’attenzione particolare anche all’ambiente e le categoriepiùfragili: ‘Per realizzare l’intervento abbiamo previsto adeguamento energetico, adeguamento degli impianti elettrici, realizzazione di spazi per il commercio a piano terra, abbattimento di barriere architettoniche e realizzazione di spazi comuni per realizzare servizi finalizzati all’inclusione sociale’.

Conclude il sindaco Bene: ‘Grazie al Pnrr stiamo mettendo in campo una strategia che, in verità, avevamo già adottato con il Pics, mettendo insieme urbanistica e sociale. E’ questa secondo noi la chiave di lettura giusta per realizzare tutte le importanti opere urbanistiche ed infrastrutturali che abbiamo in cantiere. Anche con il Puc, il cui iter di approvazione è in stato avanzato, abbiamo scelto proprio questa strategia. Senza riappropriazione di spazi comuni da parte della città, non si può realmente guardare avanti e immaginare la Casoria del futuro.

Oggi la Regione Campania con l’approvazione di questo progetto e gli apprezzamenti sulle modalità scelte, premia quello che in questo campo potremmo chiamare il modello Casoria. Grazie all’ufficio tecnico per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi anche su questo fronte’.