Il Maradona pieno per continuare a sognare

E’ Napoli-Fiorentina il grande appuntamento della trentaduesima giornata. Quasi tutto esaurito al “Maradona”, come ai vecchi tempi. Tra le tre invischiate alla corsa scudetto, gli azzurri hanno davanti a sé la prova più complessa nondimeno affascinante, seppur l’Hellas per l’Inter ed il Torino per il Milan rappresentino ostacoli pericolosi. I viola, orchestrati dal talentuoso mister Italiano, distano quattro punti dalla Roma quinta, con una partita da recuperare. L’Europa fa gola alla Fiorentina che, però, da quando è orfana di Vlahovic, annaspa tremendamente in fase realizzativa; soltanto 9 i gol messi a segno nelle ultime 9 di campionato. Imbattuta, però, dal 26 febbraio. Ma riguardo ad imbattibilità il Napoli può, senza indugiare, salire in cattedra. Nelle ultime 12 giornate di campionato, i partenopei orchestrati da Spalletti, ne sono usciti vincitori in undici occasioni, con un reparto difensivo sinonimo di baluardo. Le premesse sono di quelle buone, il tutto suggerirebbe una partita avvincente e dall’alto tasso emozionale. Anche perché c’è da seguitare un sogno in riva al golfo di Partenope.

PRECEDENTI IN SERIE A: sfida numero 144 (settantaduesima a Napoli).

51 VITTORIE NAPOLI (33 in casa); 39 PAREGGI (21 a Napoli); 53 VITTORIE FIORENTINA (17 a Napoli)159 GOL NAPOLI, 178 GOL FIORENTINA.

ULTIMA VITTORIA NAPOLI AL “MARADONA”: 17 gennaio 2021, Napoli-Fiorentina 6-0 (5′ Insigne, 36′ Demme, 38′ Lozano, 45′ pt Zielinski, 72′ rig. Insigne, 89′ Politano)

ULTIMO PAREGGIO AL “MARADONA”: 10 dicembre 2017, Napoli-Fiorentina 0-0

ULTIMA VITTORIA FIORENTINA AL “MARADONA”: 18 gennaio 2020, Napoli-Fiorentina 0-2 (26′ Chiesa, 78′ Vlahovic)

PROBABILI FORMAZIONI -NAPOLI (4-2-1-3): Ospina; Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Zielinski; Politano, Insigne, Osimhen.

Ballottaggio: Politano-Lozano 55%-45%, Zielinski-Elmas 60%-40%.Indisponibili: Di Lorenzo, Ounas, Petagna, Malcuit.Diffidati: Demme, Koulibaly.Squalificati: Anguissa.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Sottil, Cabral.

Ballottaggio: Sottil-Saponara 55%-45%; Cabral-Piatek 60%-40%.Indisponibili: Bonaventura, Odriozola.Diffidati: Odriozola, Castrovilli, Amrabat.Squalificati: Torreira.

L’arbitro designato è il signor Maurizio Mariani, classe 1982, sezione Aprilia.Guardalinee: Paganessi, Tolfo; IV Uomo: Gariglio; VAR: Banti, AVAR: Valeriani.