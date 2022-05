Il Liceo Garibaldi di Napoli ricorda una giovane casoriana

Le associazioni Ex Alunni del Liceo Garibaldi presieduta da Raffaele Zocchi e Clarae Musae presieduta da Vittoria Caso organizzano il 23º Premio Letterario Vincenzo Rispo. Il concorso è aperto alla partecipazione di ex alunni del menzionato liceo ed autori di poesia e prosa ed è diviso in due categorie, IUNIORES (alunni della scuola secondaria di secondo grado) e SENIORES (adulti). Ogni categoria è suddivisa in due sezioni, poesia e prosa. Si può partecipare ad una sola sezione e con opere inedite, da inviare entro il 30maggio. Sarà conferito un premio speciale,denominato A SVEVA, alla poesia esplicitamente dedicata che meglio delle altre rifletta amore per la danza, per rendere omaggio a Sveva Tropenscovino (nella foto), giovanissima danzatrice poetessa volata via troppo presto per un male incurabile, per ricordarne la grandezza d’animo, affinché sia di esempio per tutti. La premiazione si svolgerà entro il 30 settembre. La giuria è nominata dal consiglio direttivo dell’associazione degli Ex Alunni del Liceo Garibaldi. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai recapiti delle due associazioni reperibili via Internet.