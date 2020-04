Il governa vara il decreto Liquidità: altri 400 miliardi per la ripresa

Il Consiglio dei ministri approva un pacchetto di norme che punta a garantire alle imprese – “grandi, medie e piccole” dice il premier Giuseppe Conte – un flusso “poderoso” di risorse. Un decreto per la liquidità.

Così il premier Conte su twitter:

“Dal decreto di oggi arrivano 400 miliardi di liquidità per le imprese, con il #CuraItalia ne avevamo liberati 350. Parliamo di 750 miliardi, quasi la metà del nostro PiL. Lo Stato c’è e mette subito la sua potenza di fuoco nel motore dell’economia. Quando si rialza l’Italia corre.

Ecco le misure contenute nel provvedimento:

Rinvio dei pagamenti: vari pagamenti fiscali e contributivi rinviati di almeno due mesi

Tablet per gli istituti scolastici: 85 milioni di euro in favore delle scuole di cui 70 per l’acquisto di tablet per i studenti meno abbienti per garantire il diritto allo studio a tutti

Difesa delle aziende Italiane: Liquidità per contrastare il rischio di scalate di colossi internazionali alle imprese Italiane i difficoltà.

Fondo centrale di garanzia: risorse nazionali ed europee finanziano un Fondo centrale di garanzia, che offre una copertura pubblica ai finanziamenti concessi da banche, società di leasing e intermediari finanziari, per migliaia di imprese e professionisti che faticano a ottenere prestiti perché non possono offrire in cambio delle garanzie (come ad esempio sono gli immobili) tramite anche a semplificazione delle procedure, dimostrare di avere i requisiti, di avere una partita Iva, l’ultima dichiarazione dei redditi, l’ultima dichiarazione di pagamento delle imposte per ottenere il prestito” perché la “garanzia diventa automatica”. Questo meccanismo viene introdotto per aiuti fino ai 25 mila euro, per i quali la garanzia farà capo interamente allo Stato.

Il Fondo centrale di garanzia viene rafforzato con una iniezione di liquidità di 1,5 miliardi di euro. In questo modo, la platea dei beneficiari includerà le aziende fino a 499 dipendenti. Prestiti (con scadenza fino a 6 anni) – per importi fino agli 800 mila euro – saranno garantiti al 100% (per il 90% dallo Stato e per il 10% da Confidi). Prestiti fino a 5 milioni di euro beneficeranno di una garanzia al 90%.