A cura della dott.ssa Silvana Di Marti no – Una malattia che colpisce la maggior parte della popolazione “Il diabete” una malattia cronica in cui la glicemia ovvero i livelli di zucchero nel sangue tendono ad aumentare. Chi soffre di questa patologia deve stare particolarmente attento alla propria alimentazione, consumando alimenti a basso indice glicemico (bisogna classificare gli alimenti in base all’effetto che essi hanno sulla glicemia. Ma soprattutto evitare diete fai da te, e farsi guidare da un esperto del settore.

La dieta per un diabetico è un vero e proprio strumento terapeutico da affiancare, eventualmente, alla terapia farmacologica, con l’obiettivo di controllare la glicemia, peso corporeo, per evitare complicanze.

La giusta alimentazione ci viene fornita dalla sempre unica e vera “dieta mediterranea”che fatta bene riduce l’infiammazione e contribuisce a influenzare le capacità rigenerative delle arterie, mantenendole giovani e sane. Quindi utile il consumo di frutta e verdura di stagione, in particolare pomodori, carciofi ed i cosiddetti tuberi della salute, e naturalmente la frutta.

Inoltre è bene preferire cereali integrali limitando il consumo di pasta e pane, ottenuti da farina bianca e grassi di origine animale.

Seguici su fb: Nutrizione&Benessere