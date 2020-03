Il comune di Casoria attiva due nuovi numeri per dare supporto alle persone fragili.

Il sindaco Bene, nel consueto messaggio quotidiano ai cittadini, ha prima ringraziato i dipendenti comunali e tutti gli operatori che stanno assicurando i servizi necessari alla gestione della città, per poi comunicare un nuovo servizio a disposizione delle persone più fragili. Due numeri gestiti dall’assistenza sociale che si possono contattare per chiedere supporto e beni di prima necessità come ad esempio i farmaci. I numeri 0817053431 e 0817053421 saranno attivi il Lunedì e il Venerdì dalle 8 alle 14 e il Martedì e il Giovedì dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 17,30.

Ha inoltre invitato farmacie e supermercati a facilitare e favorire le file alle persone anziane e ha ringraziato infine tutti i cittadini che stanno rispettando l’invito a restare a casa contribuendo in maniera collaborativa il superamento di questo complicato momento.