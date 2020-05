Il Comandante Salvatore Lauro, Presidente di Volaviamare, gruppo operativo in Italia di mezzi veloci.

A cura di Valentina Busiello – Il Comandante Lauro ,ci illustra un quadro preciso sulla situazione di emergenza nella quale siamo caduti “Speriamo nella ripresa e soprattutto nell’occasione storica di uno Stato che non puo’ piu’ mantenere i livelli attuali e che si decida di dimagrire”. Cosi’ il Comandante Lauro inizia l’intervento per la 2 fase, “lo stato inizi a pensare a come dimagrire”. Le precauzioni sono necessarie, ma bisogna anche Vivere. Il chiaro messaggio del Comandante Salvatore Lauro, gia’ Senatore della Repubblica Italiana.

Comandante Benvenuto. Nell’occasione dell’emergenza, pandemia, questo virus con l’arrivo del caldo dovrebbe affievolirsi, ci illustra un suo giudizio in merito?

“ Speriamo, e’ una delle possibilita’, se finisce allora tutto riprende come prima, se non finisce e’ chiaro che bisogna ritrovare una nuova stabilita’, un nuovo modo di vita che non sara’ piu’ quello di prima, ma sara’ cambiato e che dovremo adeguarci con maggiore attenzione al nuovo , come andiaamo al supermercato oggi con attenzione, andremo a fare tutte le altre cose con la stessa attenzione”.

Presidente Lauro, trovo giusto il suo ragionamento, ed e’ importante che aprano tutte le attivita’, i negozi, ristorazione, alberghi, dopo 3 mesi di quarantena passata, organizzarsi con la massima attenzione, con tutte le misure e i sistemi di protezione, mascherine chirurgiche, guanti, ingienizzanti, il distanziamento sociale, il sapersi vestire, e dopo si puo’ andare ovunque, venire ad Ischia, alloggiare negli alberghi, fare le vacanze, andare al mare ?

“Certo, si potra’ fare tutto questo tranquillamente adeguandosi ai nuovi protocolli e tutte le misure e i sistemi di protezione previsti per la propria salute, prendere la barca, andare in giro.” Un umano, una persona non puo’ stare chiuso in casa con la paura di non prendere il virus, perche’ poi ci saranno altre crisi. La crisi economica, finanziaria, altre crisi di salute che verranno a breve, e che secondo un mio punto di vista, al Governo centrale non hanno preso le dovute precauzioni, come non lo hanno fatto per la Prima Fase, anche se magari la Prima Fase non la conoscevano, questa Seconda Fase la conoscono, e’ una crisi prima finanziaria alla quale seguira’ presto una crisi finanziaria . Quindi sanno esattamente come agire , perche’ gia’ ne abbiamo avute in passato e quindi non nuove da risolvere. Lo Stato prima di tutto deve fare il primo passo, cosa che non sta’ facendo, soldi non ce ne sono siamo molto indebitati e quindi deve ripensare ai suoi costi di gestione e quindi deve dimagrire, è inutile dire che rimane cosi’. Lo Stato mangia troppi soldi, e non se lo puo’ piu’ permettere, non puo’ pensare di avere persone garantite e persone non garantite. I liberi professionisti, ecc, non sono garantiti da nessuno, e l’abbiamo visto in questa occasione di emergenza, le partite iva, chi fa l’attivita’, chi fa’ l’impresa, non sono garantit, quindi non possono garantire soltanto chi sta’ all’interno dei Palazzi, i lavoratori pubblici, ecc, questo non è piu’ possibile. Devono necessariamente ridurre i loro costi, e questo sara’ una fatica, ma devono farlo, perche’ nulla sara’ come prima . Se vediamo la benzina e’ scesa, la nafta e’ scesa a zero ma al distributore si paga ancora 1 euro e 4, sono tutti costi aggiuntivi che gravano sul prodotto e che prende lo Stato, anche oggi che la materia prima costa quattro soldi. E quindi, lo Stato deve cominciare a tagliare e deve farlo in tutti i sensi. Le buste paga, la gente guadagna poco, perche’ c’è il Cuneo fiscale che e’ molto alto rispetto agli altri Paesi, per cui alla gente in Busta Paga vanno 4 soldi, e lo Stato invece aggiunge costi aggiuntivi e risorse che dovrebbero rimanere in mano ai lavoratori che sapreberli spenderli molto meglio. I lavoratori felici e lo stato eviterebbe di sprecarli come spesso fa. Gli Italiani sono molto responsabili e lo hanno dimostrato in questa pandemia.

Comandante Lauro, ma il Turismo?

“ Sul Turismo non si sta facendo niente”. Negli altri stati già stanno facendo accordi bilaterali tra paesi l’Italia e’ ferma. D’altra parte questo già era successo con l’industria manifatturiera le fabbriche tedesche, spagnole, nonostante hanno avuto gli stessi problemi nostri, hanno continuato a produrre”

Come lo vediamo questo?

“Dai consumi energetici”. L’Italia ha consumato meno energia dell’anno scorso, meno il 35% addirittura, la Spagna ha consumato solo il 10% in meno, la Germania solo il 4-5%, perche’ hanno continuato a produrre, quindi non si sono fermati, ma da noi in Italia ci siamo fermati, e quindi abbiamo perso quote di mercato che sara’ difficile recuperare. In Germania hanno realizzato con intelligenza, lo smart working, l’hanno fatto anche con un lavoro a casa e con orario piu’ ridotto, perche’ erano culturalmente pronti al cambiamento e pronti a questo, mentre da noi in Italia non si è avuta la stessa cosa. Nella prima fase di partenza non si sa’ ancora come si devono prendere i treni, se prenderli, e’ una situazione che lascia perplessi, la gente percio’ ha paura, quindi non sa’ alla fine che cosa fare. Per il turismo, che un’attivita’ fatta da medie e piccole imprese e’ ancora piu’ difficile perche’ non dando indicazioni le imprese turistiche , il bar, il ristorante, l’albergo, , trasporti, sono tutte ferme in attesa di protocolli che alcuni scienziati devono formulare .

Oltre i protocolli queste aziende attendono interventi a fondo perduto per le gravi perdite che stanno subendo e non bastano prestiti e finanziamenti da restituire perchè in questo caso costrette a chiudere .

per quelle che riusciranno ed avranno la forza di superare la prima parte finanziaria e dovranno cimentarsi con le nuove regole ci sara’ da impiantare e quindi necessita’ di investimenti e chi le aiutera’ queste imprese ? . Quello che facevano prima non è piu’ attuale, sono cambiate le regole, l’offerta , la domanda , l’atteggiamento dei clienti rinnovato . Di conseguenza cambieranno i prezzi, il modo di lavorare, la formazione del personale, e tanta gente non trovera’ posto di lavoro se non formata. E che succede quando tutta questa gente non trovera’ posto di lavoro, che faranno la rivoluzione , come faranno a sopravvivere con . Il Reddito di Cittadinanza, che dovra’ essere elargito a tutti ’.

Ma chi lo paga questo Reddito di Cittadinanza?

“La gente non paghera’ le tasse perche’ non le potra’ pagare, non guadagnera’ quindi non fara’ utili. Si chiudera’ e si avra’ un sistema economico rotto e sgangherato da paesi sudamericani ”. Tuttavia gli altri Paesi Europei stanno andando avanti perche’ hanno piu’ forza, meno debiti, hanno fatto una politica negli anni migliore, e qua’ da noi in Italia stiamo soltanto a parlarci addosso, anziche’ avere una prospettiva di sviluppo a 10-5 anni ecc. ed invece non sappiamo ancora a maggio se ci sara’ un decreto che doveva chiamarsi Aprile.

Comandante Lauro, lei ci ha illustrato un quadro fondamentale e reale di cio’ che e’ questa la realta’ Italiana, e ci ha detto una cosa importante, che questo Governo deve “Dimagrire”? “Questo è difficile che lo faranno ”. Perche’ significa perdere voti perdere consensi , ma per me e’ l unica strada. Ci vorrebbe gente capace con visione da Statisti che guardi al futuro e non creare solo debiti sulle spalle degli Italiani e quindi , e sulle spalle delle nuove generazioni .

Anche chi e’ benestante o che ha lavorato una vita mettendo qualche spicciolo da parte deve temere , non sono momenti facili per nessuno e tutto puo’ succedere . Al Governo centrale nelle Regioni,, ci sono degli sprechi continui spese inutile , e continuano l’ultima trovata . una spesa inutile, la ricerca di scienziati i, e che cosa hanno detto? “Che in un pulmann ci possono andare in 14 persone”, in chiesa ce ne possono andare in 15 purche’ ci sia un defunto, perche’ se non c’è il defunto in chiesa ancora per qualche giorno non si puo’ andare, voglio dire sembra proprio una scemata! Con quale criterio si dicono cose del genere, questo significa che non hanno nemmeno pensato a cio’ che si doveva fare, se sono 40-50-100-200, chissa’ quanto costeranno e per le scemate che dicono non vengono presi neanche a calci nel sedere. Questo è il guaio.

Comandante Lauro, lei oltre la politica che ha fatto come ex Senatore e ci sta’ insegnando tanto anche solo attraverso questa semplice intervista, e’ soprattutto un uomo di eccellenza per essersi distinto come Armatore di qualita’ all’interno del Porto di Napoli, ha fatto sempre la differenza, ce ne parla ?

“Speriamo di riuscire a farlo anche in futuro”. Speriamo in questo Turismo, in questa ripartenza, qualcuno ha detto che non la dobbiamo richiamare ripartenza, ma partenza, perche’ andiamo verso un altro mondo, cioè non ritorniamo piu’ nel mondo di prima ma ci dirigiamo verso un altro pianeta.

Anche se il virus andra’’ via, avremo degli atteggiamenti diversi, perche’ siamo stati colpiti e scioccati, anche grandi Stati, perche’ poi questo virus, di fatto ha messo a terra tutti, Cina, Giappone,Russia nessuno ne è stato escluso .

L’unico che aveva anticipato le cose e’ stato Bill Gates, 4 anni fa in un famoso video, anticipò che non si combattono piu’ le guerre con le armi, ma con i virus, sara’ la medicina, la salute ad entrare in battaglia. E gia’ 4 anni fa’ si parlava di Wuhan, che stavano costruendo il laboratorio dei virus particolari, e parlavano proprio di questi tipi di virus, su come progettarli e modificarli. Cosa che afferma anche il Virologo Francese Luc Montagnier, pero’ lui dice che il virus e’ naturale, e’ speriamo che lo sia.

Comandante Lauro, penso che come l’America, come afferma il Presidente Donald Trump, in Cina siano responsabili di quanto e’ accaduto, il che significa, risarcimento danni per tutti, soprattutto all’Italia, i nostri Medici, e tutte le persone care perse in questa battaglia?

“Io, non penso che i nostri politici in Italia potranno ri chiedere un risarcimento danni per i nostri cari persi, anche perche’ se andiamo a vedere alcuni del governo Italiano, hanno una particolare attenzione verso la Cina, come se la Cina ci avesse aiutato con le mascherine e la via della seta,

IL Presidente del Consiglio Italiano ha promesso in una importante conferenza stampa che avevano finalmente trovato importi elevatissimi che avrebbero elargiti a favore delle aziende Italiane 400 miliardi di Euro e che entro aprile sarebbero arrivati . Non e’ cosi il governo ha stanziato 1,8 miliardi ed a chiesto a cassa depositi e prestiti di dare 400 miliardi di euro di finanziamenti da erogare ad aziende con dei mutui prima a 6 anni ed ora a 10 anni garantiti dallo stato. Le banche fino ad oggi esaminano le pratiche senza ancora erogare perche’ preoccupate evidentemente da una leva da 1, 8 per garantire prestiti per 400 miliardi .

Comandante Lauro , parlando della splendida Isola di Ischia, l’Isola verde, una delle piu’ belle al mondo, come sta’ vivendo l’Isola in questa situazione di emergenza?

“L’Isola, cosi’ come tutte le altre , vivono in una maniera particolare, poi ad Ischia ci sono 6 Sindaci, e guardano , al locale, gli isolani hanno paura di infettarsi , diciamo la verita’, la gente ha paura e vorrebbe che nessuno arrivasse sull’isola ad infettare neanche il turista. Quindi ci chiudiamo nel nostro mondo, non entra nessuno a casa nostra, ce ne stiamo tranquilli ecc, ok, e’ una strada, ma per quanto tempo potremo restare cosi?. Se quest’estate salta, quanta gente non prendera’ lo stipendio, quante aziende chiuderanno ’, non lavorera’, e chi paga, se c’è qualcuno che paga il problema non si pone. Bisogna andare oltre, il buon amministratore non puo’ accontentare soltanto quello che ti chiede di non far venire nessuno e hai risolto il problema. Il buon amministratore deve avere una lungimiranza. Se fosse cosi’ semplice, non sarebbe arrivata la Cina e avrebbe invaso tutto il Mondo, non e’ semplice. Cerchiamo di incominciare a regolarci su come fare per avere meno rischi possibili e turisti in totale sicurezza . Anche perche’ una vita cosi’ chiusa, di paura di un qualcosa, non ho capito perche’ non ci siamo preoccupati mai dei tanti infarti, della semplice influenza che pure ci puo’ causare dei danni, per l’ipertensione, tanta gente muore sulle strade con incidenti, non sembra che ci sia questa grande attenzione su questi punti, secondo me c’è qualche cosa che lascia perplessi. Anche l’atteggiamento delle televisioni, vedo sempre gli stessi Virologi, che alcuni fanno avere paura, ansia, ma la gente da quando e’ nata ha imparato a convivere con i virus, abbiamo avuto la grande peste, la Spagnola, il Colera, tante pandemie. Spero che in futuro lo Stato si renda conto che la pandemia ormai e’ una cosa che deve guardare con lo specchietto retrovisore ,e guardare avanti, al dopo, all’onda che sta arrivando e che si vede da lontano, chi non la vede significa che non ha capacita’ di visione, e’ un’onda grande che ci travolgera’ se non utilizziamo le cose necessarie ripartire subito in sicurezza . Arrivera’, non la scamperemo.

Presidente Lauro, sul Volaviamare in questa situazione come la sta vivendo ?

“Fortunatamente siamo un’Azienda molto flessibile, per cui possiamo ritirarci, diciamo, limitarci in attesa di poter continuare a svolgere l’attivita’. . Questo non significa che non siamo preoccupati. Per adesso, trasportiamo soltanto Sanitari e Forze dell’Ordine sull’Isola di Ischia e di Capri mentre sono sospese le attivita’ , in Costiera,. Spero che con l’apertura delle seconde case il traffico aumenterà’ così’ come il numero delle corse ,anche l’apertura dell’attività’ nautica permetterà’ maggiore flusso . Stare con la propria famiglia sulla barca, qual è il problema, perche’ non farlo. Tutte queste cose, chiaramente darebbero un respiro, non risolverebbero il problema, ma prima di tutto darebbero una vita diversa alle persone, la gente incomincerebbe a rimettersi in moto, a pensare che bisogna vivere e non bisogna temere soltanto. Dare la tranquillita’, piu’ messaggi di tranquillità’ ed essere organizzati ed osservare le procedure come quando si va al supermercato . Questo è il mio pensiero, la Prima Fase , c’è ancora, dobbiamo fare attenzione ma abbiamo la necessità ‘ di pensare al dopo che nel frattempo è’ già’ arrivato.

Vola via mare per questo ha ridotto la stazza passeggeri dei propri battelli, ha formato il personale, ha dotato il personale dell’occorrente previsto per la protezione individuale, ha organizzato l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri evitando assembramenti, chiede ai passeggeri di imbarcarsi con mascherine protettive, e di osservare il distanziamento sociale, ha organizzato il controllo dei biglietti a distanza.

ha invitato i passeggeri ad acquistare i biglietti on line si e’ adeguata alle regole per la salvaguardia del proprio equipaggio e degli utenti.

Comandante Lauro, sono d’accordo su tutti i punti elencati con lei, e trovo una follia cio’ che e’ stato fatto alle nostre Aziende, alberghi, negozi, ristoranti, bar, tutti chiusi, e senza che il Governo li abbia sovvenzionati, insomma ci sono state molte parole e pochi fatti?

“Li devi pagare, come e’ stato fatto negli altri Paesi, tipo la Germania, alle loro Aziende gli hanno versato le sovvenzioni direttamente sui loro conti correnti. Non promettere. E poi ci vuole l’urgenza, una cosa che non hanno capito e’ l’urgenza, questa non e’ una cosa che si può’ rimandare, a settembre l’onda c’avrà’ già’ travolti tutti compreso il Governo..

Comandante Lauro, una soddisfazione e’ che al Sud con l’arrivo di queste temperature calde, stiamo avendo dei cali di infezione Covid nei pazienti, pian piano si svuotano le Terapie Intensive negli Ospedali, e ci sono sempre meno infetti, quindi se si affievolisce l’infezione con l’arrivo del caldo, allora secondo lei potremmo andare al mare, riprendere il turismo, poter viaggiare, spostarci, poter venire sulle nostre Isole, e dare un contributo sull’economia, scendere in spiaggia al mare. E quanto sono state efficaci queste nuove tecnologie ?

“ E’ importante che ci siano delle giuste indicazioni, in modo da evitare che poi ci siano dei ritorni errati . Speriamo tutti in una ripresa ed anche veloce ma ribadisco che, lo Stato deve dimagrire, che incominci a pensare come dimagrire”. Le tecnologie possono aiutare in questo, l’intelligenza artificiale , i big data la robotica, ormai a casa ci arrivano i droni a portarci la pizza, e questo potrebbe modificare tutto il mondo che conosciamo . Io, personalmente, non vorrei avere un Robot che mi taglia i capelli, preferirei andare dai miei storici maestri, però’ chi lo sa’ potremmo anche arrivare a questo se non ci diamo da fare e se fosse necessario per ragioni di salute. Bisognerebbe far fare qualche corso di formazione a qualcuno gratuitamente, perché abbiamo visto nei giorni scorsi delle cose un po’ strane da parte di membri del governo , e questi corsi dovrebbero non essere a costo dei cittadini ma a costo di chi ne ha bisogno . Un po’ di formazione su questo argomento non sarebbe male.