Il Casoria vince ancora, battuta anche la Mariglianese

Ancora una vittoria in trasferta per i viola, battuta la Mariglianese con un gol di Gioielli.

Partita equilibrata soprattutto nelle fasi iniziali, ma il Casoria una volta prese le misure ha cominciato ad attaccare e creare i pericoli maggiori. Prima il portiere della mariglianese ferma Siciliano poi ci pensa la traversa sulla conclusione di Avolio.

Nella ripresa al 68’ arriva il gol partita di Gioielli, alla sua prima rete stagionale: assist di Guidone per Gioielli che entra in area e in diagonale fa gol. I viola sono bravi a congelare la partita e portano a casa tre punti fondamentali che li conferma al quarto posto portando a cinque i punti di vantaggio sulla sesta. La prossima gara si disputerà al San Mauro contro la Nuova Napoli Nord

Fonte News: Pagina Facebook Casoria Calcio