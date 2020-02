Il Casoria vince ancora: 1-0 all’Albanova.

Il Casoria continua la striscia positiva portando a 4 le vittorie consecutive, confermando e rinforzando la quarta posizione. Battuta l’Albanova al San Mauro con un gol su rigore del capitano Gioielli.

E’ stata una gara equilibrata quella con i casalesi, un equilibrio rotto dopo 21 minuti dal rigore viola, conquistato da Diana e come detto prima realizzato da Gioielli. Timida la reazione ospite che non impensierisce il Casoria. La ripresa vede un Casoria più deciso a chiudere la partita, ci provano Viola, Esposito e Diana, ma il risultato non cambia e l’attenta difesa fa si che i timidi attacchi dell’Albanova non causano rischi, anzi prima Cirelli e poi Gioielli mancano il colpo del KO. Quarta posizione con 44 punti, 6 punti sul Pomigliano e ben 7 punti sulle seste.

Prossimo turno ad Afragola, capolista e fresca vincitrice della Coppa Italia regionale, l’impegno potrebbe sembrare proibitivo, ma all’andata finì 3-2 per i viola….mai dire mai.