Il Casoria batte il Gragnano 2-0

Dopo la sconfitta nel derby con l’Afragolese, i viola tornano alla vittoria contro il Gragnano, battuto per 2-0. Il Casoria parte con il piglio giusto disputando un bel primo tempo, messo sulla strada giusta già al decimo, quando Vitale va giù in area e Gioielli realizza il rigore assegnato. Dopo sei minuti, Gragnano in dieci ma riescono a resistere fino al 42’ quando i viola raddoppiano con Vitale. Poco prima dello scadere Gioielli potrebbe calare il tris ma la conclusione esce di poco.

Secondo tempo di controllo per i viola che in più di un’occasione potrebbero fare il terzo gol, ma la partita finisce 2-0. Mercoledì viola di scena a Volla nel turno infrasettimanale e Domenica di nuovo al San Paolo contro il Forio.

Il Casoria con la vittoria di oggi raggiunge 47 punti e conferma il quarto posto con 6 punti di vantaggio sulla sesta.