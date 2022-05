Il bilancio dei PON alla Ludocvico da Casoria

Per le scuole i progetti del Programma Operativo Nazionale (PON) sono un appuntamento annuale che consente alle scuole di accrescere il livello qualitativo di istruzione e rappresentano per gli alunni un modo piacevole di realizzare attività e discipline che magari non trovano la possibilità di essere approfondite durante le ore tradizionali di lezione.

All’Istituto Comprensivo “1° Ludovico da Casoria” la scorsa settimana si sono conclusi alcuni dei PON che hanno visto circa cento alunni.

Progetti di arte musica e inglese ma anche percorsi con la Protezione Civile Folgore ODV di Casoria.

Ed in fine un torneo di pallavolo concluso: 1 classificata 3 E – 2 classificata 3 A – 3 classificata 3 G – 4 classificata 3 C; per i pomeriggi di sport.