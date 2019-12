Il 2019 viola si chiude con una sconfitta a Pozzuoli.

Il Casoria perde sul campo della capolista Puteolana nel recupero dell’ultima di andata, chiudendo il 2019 con un bilancio comunque in zona play-off.

La gara che si doveva disputare il 22 Dicembre fu rinviata come tutte le gare del girone per l’allerta meteo che aveva interessato la regione.

Non c’è stata partita contro i puteolani, capaci in questa prima parte di stagione di mettere dietro tutte le altre, compresa l’Afragolese partita con i favori del pronostico. Un 3-1 che non lascia molto spazio a fraintendimenti, ma i viola non si sono mai arresi arrivando nel finale al gol della bandiera. Al 3’ Palumbo porta in vantaggio la Puteolana e al 17’ Conte mette il sigillo raddoppiando. Nella ripresa timida reazione dei viola che però incassano il 3-0 di La Pietra al 62’min. A 5 dal termine Avolio mette dentro il 3-1

I viola mantengono vivo il sogno play-off mantenendo il quarto posto a pari merito con l’Afro United. Alla ripresa visita al Barano per cominciare il girone di ritorno.