I podisti a Casoria si mobilitano per Mattia

Domenica si è svolta a Casoria una passeggiata podistica di solidarietà, promossa dall’associazione delle Pink Road, che ha visto in città oltre 500 runners uniti per sostenere il piccolo Mattia; bimbo napoletano la cui vicenda ha commosso e mobilitato tanta gente.

Una gara non competitiva di circa dieci chilometri che si è snodata per le strade del centro, adiacenti alla stazione, con partenza e arrivo dalla villa comunale di via Pio XII.

Al termine della manifestazione gli organizzatori unitamente al sindaco Raffaele Bene ed all’Assessore alla Mobilità, Vincenzo D’Anna hanno consegnato un assegno con il ricavato per sostenere le cure ancora necessarie per il piccolo Mattia. Presente all’evento il consigliere comunale Orsino Esposito.

“Questa è la Casoria che ci piace dove sport e solidarietà rendono viva la nostra comunità – ha scritto l’assessore D’Anna sulla sua pagina Facebook – Un ringraziamento al Comando della polizia locale.”