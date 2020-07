I killer per eccellenza che attentano la nostra linea

Sono tanti i cibi che fanno ingrassare più di altri, cioè quei cibi che più di altri danno un apporto notevole al nostro corpo. La maggior parte sono cibi cotti attraverso la frittura e non per forza di cose da evitare assolutamente. Ogni tanto il palato vuole la sua parte, ad ogni modo i cibi ricchi di grassi e zuccheri fanno da padrone in questo caso.

I cibi ricchi di grassi infatti oltre a facilitare l’accumulo di peso, rendono pigro il cervello rallentando le funzioni mentali.

E’ quindi bene ridurre il consumo di quello che comunemente viene definito cibo spazzatura, non solo perché fa accumulare chili di troppo, ma anche perché causa disturbi alle nostre funzioni mentali.