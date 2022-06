I controlli ambientali di polizia locale e carabinieri

La Polizia Locale di Casoria è i Carabinieri del Nucleo Forestali hanno nelle ultime settimane intensificato i controlli ambientali sul territorio. Ciò nell’ambito delle azioni interforze previste dal Protocollo Terra dei Fuochi.

In via Padula è stata sequestrata una attività abusiva di stoccaggio di pezzi meccanici. Questi venivano stoccati senza alcuna precauzione su in terreno permeabile da un soggetto del posto che è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.

Lungo le strade che costeggiano altre attività industriali di Afragola e Casoria sono stati organizzati posti di controllo statici e dinamici così da verificare la corretta gestione dei rifiuti.

Segnalate agli organi preposti due discariche improvvisate in Via Arcangelo Astone e Via Mameli. Materiale facile preda delle fiamme era stoccato in strada, a pochi metri da sterpaglie, alberi e abitazioni. In corso accertamenti per verificare chi abbia abbandonato rifiuti anche ingombranti. Tra questi addirittura un frigorifero e un divano.