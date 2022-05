I carabinieri sequestrano droga in Via Manzoni

Servizio di “Alto Impatto” a Casoria per i Carabinieri della locale compagnia che insieme ai colleghi del Nas di Napoli e del nucleo cinofili hanno setacciato le strade ed effettuato diverse perquisizioni. 164 i cittadini identificati e 101 i veicoli controllati.

I militari hanno trovato su una tettoia di una corte di edifici di via Manzoni 178 grammi di hashish, 43 grammi di cocaina e 75 grammi di marijuana. La droga era già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio.

Sono 6 gli assuntori di sostanza stupefacente segnalati alla Prefettura. Durante le operazioni i Carabinieri del Nas hanno controllato diverse attività commerciali