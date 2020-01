Gruppo Napolincasa. La deontologia di sempre unita alle nuove modalità di pubblicità del settore immobiliare.

L’ inizio del 2020 sanscise la partenza di un nuovo cammino per la Società Immobiliare Napolincasa, i nuovi obiettivi e le nuove vittorie saranno arricchite dai nuovi metodi di pubblicità che si sposano perfettamente con tecnologie all’ avanguardia ed hanno come obiettivo quello di facilitare la comunicazione e il controllo di tutti i passaggi per la conclusione di un affare. Il team Napolincasa insieme al suo fondatore, Carlo De Vita, rimane sempre fedele all’ essenza deontologica che per più di venti anni ha contraddistinto il loro percorso professionale. Effettuare cambiamenti rimanendo fedele ai valori lavorativi di tutta una vita è fondamentale per poter essere all’ altezza di ogni sfida, il mercato immobiliare è composto da tantissima concorrenza relativa alle proposte ma il fattore fondamentale che contraddistingue un professionista è la capacità di gestire il tutto con umiltà e professionalità sapendo guidare la squadra con tattica, consapevolezza e pazienza verso lo sviluppo della struttura.

