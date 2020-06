Grande notizia per Casoria. Dopo 92 giorni, zero casi positivi in città

Grande notizia oggi per la città di Casoria. Il primo cittadino Raffaele Bene ha annunciato tramite un video messaggio sui social network la presenza di 0 casi attivi di CoronaVirus all’interno del territorio comunale. Sono passati 92 giorni da quel 6 marzo, data in cui fu accertata la presenza del primo caso di Covid19 in città. 92 giorni di ansia e paura, scanditi dalla pubblicazione del bollettino aggiornato dei contagi pubblicato sul profilo Facebook del sindaco. In questa guerra al nemico invisibile Casoria ha perso 5 concittadini che non hanno vinto la battaglia contro il Coronavirus. Grazie alla scrupolosità del sindaco e al buonsenso della comunità, Casoria è riuscita ad arginare la diffusione del virus, mettendo un freno al propagarsi della pandemia. Non sono però mancate le sanzioni verso cittadini disobbedienti, rei di non aver rispettato le stringenti norme anti contagio emanate dall’amministrazione comunale. Oggi però, come annunciato dal sindaco Raffaele Bene, è una giornata di festa. Casoria per la prima volta in 92 giorni registra 0 nuovi positivi, un dato atteso da troppo tempo come dimostrano le manifestazioni di giubilo della cittadinanza, sollevata da questo enorme risultato raggiunto grazie alla tenacia e alla perseveranza di tutti. Il sindaco invita allo stesso tempo a non abbassare la guardia, il virus sta arretrando ma non si può certamente dire che sia stato sconfitto, ecco perché la scienza invita la popolazione a continuare ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale, unico modo per sconfiggere definitivamente questa piaga. Il sindaco ha infine esortato la comunità a comprare prodotti made in Casoria, in modo da aiutare i commercianti e le industrie cittadine a rialzarsi dopo lo shock causato dalle chiusure degli scorsi mesi. Dopo 92 giorni, per Casoria è il momento di ripartire.

