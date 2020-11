Gli USA hanno un nuovo presidente, Joe Biden, ma Donald Trump non ci sta

E’ il giorno di Biden e dei democratici, il giorno in cui gli Stati Uniti d’America e forse il mondo intero si libera di Trump. Non sarà un passaggio di consegne pacifico, visto che il presidente uscente, non ha accettato la sconfitta minacciando battaglia legale, ma la realtà è questa. Gli Usa hanno il nuovo presidente e l’Europa con la Germania in testa esulta in modo civile ma diretto.

“Voglio essere un presidente che unifica, che non vede il blu e il rosso, ma gli Stati Uniti. Ho accettato questo incarico per andare a ricostruire la spina dorsale di questo paese. È venuto il momento di guarire gli Stati Uniti”. Queste le prime parole del discorso del nuovo presidente. Si è detto tutto e il contrario di tutto di Biden e dei democratici in questi mesi, ma ora è il momento di passare ai fatti nel paese che in un modo o nell’altro guida l’economia, la politica di tutto il resto del mondo.

Dopo 5 giorni, Biden è riuscito a pronunciare il suo discorso, dopo aver tenuto a bada e calmi i suoi elettori, cosa che invece Trump non ha fatto, visti i disordini e le manifestazioni dei pro-Trump dopo l’esito del voto.

Dopo una campagna elettorale dura e violenta, le parole di Biden non risultano scontate e sono state pronunciate nella sua Wilmington, nel Delaware, da un palco non distante da casa. Accolto da grida e applausi festanti, Joe Biden parla di un paese da unificare, ricostruire, guarire. L’età non è dalla sua parte, il 46° presidente degli Stati Uniti, ha infatti 78 anni e ha battuto due record, il più votato e il più anziano ad essere eletto.

Altra prima volta per questa presidenza è la prima donna, Kamala Harris, ad essere scelta come vicepresidente per dipiù di colore e di origini asiatiche. La Harris elegante in tailleur bianco, il colore simbolo delle suffragette, ha parlato prima del presidente, citando immediatamente John Lewis, l’eroe di Selma paladino dei diritti civili scomparso in estate, invitando a non dare per scontata la democrazia americana, che ”è forte quanto forte è la volontà di combattere per essa”.

La parola più usata da nei discorsi è stata “Guarire” senza però mai nominare Trump, Biden ha sottolineato più volte che “non ci sono stati blu o stati rossi, ci sono solo gli Stati Uniti. Sarò un presidente che unisce e non un presidente che divide. Torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani”. La festa finisce con le famiglie sul palco, la first lady Jill ringraziata pubblicamente e i fuochi d’artificio.

Già Lunedì il presidente eletto nominerà gli scienziati che guideranno la task force sul coronavirus, per studiare un programma da gennaio per “riportare Covid sotto controllo”. Altri temi scottanti e prioritari sono la lotta per i diritti civili e il clima”.