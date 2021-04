Gli Italiani risparmiano più di tutti in Europa. Ora c’è bisogno di investire.

Il debito pubblico è il vero tallone d’Achille del belpaese, ma forse non tutti sanno che il risparmio privato degli Italiani è tra i più elevati della zona euro e anche del mondo. Siamo un popolo oculato, come tante formiche che amano poco fare debiti preferendo conservare. Il totale dei risparmi delle famiglie Italiane, ammonta a più di 4mila miliardi di euro, due volte e mezzo il PIL del paese.

Una ricchezza importante che serve per investire a favore delle prossime generazioni. Si è sempre detto che il passaggio lira-euro con i suoi arrotondamenti aveva provocato un aumento dei prezzi e ridotta la capacità di risparmiare, invece dal 2000 fino all’inizio della crisi, il potere d’acquisto secondo i dati ufficiali, è salito del 3,5%.

Senza ombra di dubbio è importante risparmiare, ma ancor di più investire. Ci sono tanti modi a disposizione per investire, ma specie nell’ultimo periodo, investire nel “mattone” si ritiene sia una delle cose più intelligenti e lungimiranti da fare. Le oscillazioni della borsa, considerando anche gli ultimi tragici avvenimenti, pandemia, lockdown e conseguente rallentamento di tutte le attività commerciali, possono essere inaspettate e talvolta imprevedibili. La diffusione della pandemia ha contribuito ad un ridimensionamento del prezzo degli immobili, e quindi comprare ora è una cosa vantaggiosa per chi ha deciso di investire, perché i valori sono destinati a crescere nuovamente.

