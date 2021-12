Gli ex-voto della Madonna dell’Arco risplendono in una nuova esposizione

Oggi, martedì 7 Dicembre 2021 ore 17.00 ci sarà l’apertura al pubblico di una nuova area del museo degli ex Voto di Madonna dell’Arco. Luogo particolarmente devoto a molti casoriani.

La sala intitolata “Sala Preziosi” è stata oggetto di co-finanziamento con la Regione Campania – Direzione Generali per le politiche Culturali ed il Turismo con lo strumento POR FESR 2014/2020.

Così come indicato nel progetto la sala espositiva è stata interamente recuperata e ristrutturata per l’esposizione degli ostensori, patrimonio di gran valore storico e culturale della comunità domenicana.

Inoltre nella sala è possibile visionare le immagini digitalizzate degli Antichi Corali. La “Sala Preziosi” ha così una nuova funzione espositiva con un nuovo sistema integrato di comunicazione multimediale e fisica.

Con la realizzazione della “Sala Preziosi” un altro pezzo della storia dei Padri Domenicani di Madonna dell’Arco è stato portato alla luce affinché tutti ne possano contemplare la bellezza.