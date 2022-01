Giunta, le dimissioni annunciate dell’assessore al Bilancio.

L’assessore al Bilancio del Comune di Casoria, Francesco Gilardi ha formalizzato questa mattina le sue dimissioni.

Già all’indomani dell’approvazione del Bilancio di previsione, avvenuta in una doppia e tumultuosa seduta di Consiglio Comunale lo stesso Gilardi, ai microfoni de Il Giornale di Casoria, aveva praticamente annunciato di ritenere tecnicamente concluso il suo ruolo per l’amministrazione del sindaco Raffaele Bene.

“Finalmente termina la fase del dissesto connessa alla procedura straordinaria – aveva dichiarato Francesco Gilardi ai nostri microfoni – Il bilancio approvato ha carattere meramente adempimentale e non cambia nella sostanza quanto già approvato a seguito del DM ministeriale. Del resto approvare il bilancio previsionale 2021 a 15 giorni dalla fine dell’anno non potrebbe avere caratteristiche diverse. La situazione del comune, così come ormai per tanti altri enti in difficoltà finanziarie, vede un sostanziale blocco della macchina amministrativa, che rende complicati gli indirizzi di gestione. Gli adempimenti numerosi e farraginosi e la carenza di personale adeguato ci consegnano una miscela esplosiva. In questi giorni si compie un anno dalla mia nomina e da questo punto di vista ho contribuito a portare a casa la sopravvivenza dell’amministrazione e le basi per il risanamento dei conti comunali. Un anno faticoso e denso. Adesso penso sia giunto il momento per me di passare il testimone a risorse più fresche e ritornare alla mia attività professionale.”