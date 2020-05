Giovani in Comune, D’Amelio e Caruso: ‘Approvata graduatoria, nuova finestra per gli esclusi’

“E’ stata approvata la graduatoria del bando “Giovani in Comune” rivolto ai Forum dei Giovani della Campania, che assieme all’assessore Lucia Fortini e al Forum regionale dei Giovani presentammo in Consiglio regionale lo scorso ottobre. In piena emergenza Covid-19 gli uffici regionali hanno portato a termine l’istruttoria perché crediamo fortemente nella promozione della partecipazione istituzionale dei giovani della nostra regione”. Così dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio, commentando il decreto dirigenziale n. 9 del 7.5.2020, contenenti gli esiti dell’Avviso Pubblico denominato “Giovani in Comune”.

“Siamo molto soddisfatti della risposta che si è registrata su tutto il territorio regionale e in particolare da parte dei Forum delle aree interne – continua D’Amelio. – Per i progetti al momento non ammessi a finanziamento, si aprirà a breve una nuova finestra. L’obiettivo è di utilizzare tutto il plafond dedicato al bando”.

“Si tratta di un primo bando storico perché da anni non si investiva con questa determinazione in favore dei Forum dei giovani. Ricordo che tra finanziamento regionale e co-finanziamenti comunali sono stati messi in campo circa 1,2 milioni di euro”, afferma Giuseppe Caruso, presidente del Forum regionale dei Giovani della Campania.

“Già con questa prima finestra tanti giovani si sono messi in gioco per progettare. L’auspicio è che questo intervento diventi strutturale e per questo motivo abbiamo chiesto che il nuovo avviso pubblico possa finanziare tutti i forum che avevano già risposto al bando e quanti vorranno aggiungersi”, conclude Caruso.