Giornate FAI d’autunno, visite suggestive a 3 euro.

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 si terrà la decima edizione delle Giornate FAI d’Autunno che ci consentiranno di scoprire luoghi bellissimi di Napoli e provincia ma anche in tutta Italia.

Un’occasione unica per scoprire le incredibili bellezze che ci circondano e che a volte non possiamo visitare: infatti quest’anno a Napoli sarà visitabile anche la Scuola Militare Nunziatella sulla collina di Pizzofalcone e poi lo straordinario Palazzo Serra di Cassano e il Museo della Moda della Fondazione Mondragone.

In provincia invece saranno visitabili l’Accademia Aereonautica di Pozzuoli, e due castelli, il Castello Ducale di Marigliano e il Castello Mediceo di Marigliano e tanto altro. Un evento con visite guidate proposte dai Gruppi FAI Giovani in tantissimi luoghi solitamente inaccessibili oppure poco noti.

Le visite prevedono una donazione libera, del valore minimo di 3€, per sostenere il FAI. In quasi tutti i luoghi l’accesso sarà consentito con Green Pass e indossando una mascherina.



Questi in dettaglio i luoghi visitabili:

– Scuola Militare Nunziatella – Napoli – Visite sabato e domenica – Prenotazione Obbligatoria;

– Palazzo Serra di Cassano e Istituto Studi Filosofici – Napoli – Visite sabato – Solo per Iscritti Fai;

– Museo della Moda – Fondazione Mondragone – Napoli – Visite sabato e domenica;

– Accademia Aeronautica – Pozzuoli – Visite sabato e domenica Orari: sabato – Prenotazione Obbligatoria;

– Castello Mediceo – Ottaviano – Visite sabato e domenica;

– Convento di San Vito dei Frati Minori – Marigliano – Visite sabato e domenica:

– Castello Ducale – Marigliano – Visite sabato e domenica;

– Villa Lo Studio – Capri – Visite sabato e domenica;

– Grand Hotel Excelsior Vittoria – Sorrento – Visite sabato e domenica;

– Museo Bottega della Tarsia Lignea – Sorrento – Visite sabato e domenica.