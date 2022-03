Furto alla Scuola Maglione

Ladri in azione di notte all’ istituto scolastico Maglione-Moscati in via Pelella. Razziati una quarantina di computer conservati in cassaforte e persino le telecamere di videosorveglianza installate nell’istituto. Un danno economico rilevante per l’ istituto. Un episodio che suscita profonda amarezza,dichiara il sindaco Raffaele Bene, i cui autori si spera vengano presto individuati. Non soltanto sono stati trafugati dei computer, aggiunge il primo cittadino, ma è stata danneggiata anche l’istruzione e la cultura cittadina, è stata ulteriormente colpita al cuore la fiducia dei giovani casoriani e minata alle fondamenta la speranza nel futuro sia degli stessi che dei più adulti. Non è la prima volta che accadono episodi come questi a Casoria. Episodi che colpiscono tutta l’ area Napoli, zona in cui l’ incidenza sia della criminalità organizzata che della microdelinquenza è purtroppo da sempre un problema di stretta attualità. La città intera chiede alle autorità competenti una risposta forte. Ma anche la società deve fare la sua parte. Solo dal connubio stretto di entrambe può scaturire quella reazione in grado di porre un freno deciso ad un fenomeno giustamente preoccupante.