Questa mattina un incendio è scoppiato in un capannone nella zona industriale di Arzano.

Non sono note ancora le cause nonché la natura accidentale o dolosa.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ciò nonostante una forte coltre di fumo nero si è levata nell’aria, visibile per decine di chilometri.

L’Arpac è stata allertata dalle forze dell’ordine per il campionamento della qualità dell’aria.