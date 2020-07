Fumata bianca: la LAN si farà! Collegherà Napoli con Afragola, Casoria e Casalnuovo

Fumata bianca per la realizzazione della LAN, la nuova futuristica linea della metropolitana di Napoli che collegherà il capoluogo con Afragola. Quattro i comuni attraversati: oltre ai due capolinea saranno collegate anche Casoria e Casalnuovo. Un traguardo storico quanto insperato, un’idea nata quasi 40 anni fa e che durante questi anni è stata più volte rilanciata, fino ad oggi sempre senza successo. Grazie all’impegno del governatore Vincenzo De Luca e del suo vicario Tommaso Casillo l’hinterland napoletano sarà finalmente raggiungibile tramite il trasporto su rotaia. Il progetto, che secondo le stime dovrebbe vedere la luce nel giro di un decennio, sarà seguito dall’azienda spagnola Idom e, riguardo la parte ingegneristica, dalla napoletana Tecnosistem. Orgoglioso ed entusiasta il presidente della regione Vincenzo De Luca, che sottolinea l’utilità di questa nuova linea: “Un progetto strategico di grandissimo respiro, veramente ambizioso, in un’area densamente popolata e congestionata. Abbiamo cercato di impostare il lavoro in maniera rigorosa per non doverci fermare per strada riducendo al minimo i rischi di impatto ambientale. Cercheremo – ha sottolineato De Luca – di evitare di fare il bis di quanto fatto con la stazione AV di Afragola, splendida dal punto vista architettonico, utile da quello trasporti, ma separata dalla rete circostante. Appuntamento a sabato 28 luglio al PalaCasoria, in compagnia dei vertici regionali e del sindaco Raffaele Bene, per la presentazione del progetto alla cittadinanza.

Condividi su