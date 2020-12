Francesco Russo nominato collaboratore nello staff dell’eurodeputato Andrea Cozzolino. Arrivano le congratulazioni di Obiettivo Comune

L’ex Assessore ai lavori pubblici del comune di Casoria Francesco Russo è stato nominato dall’eurodeputato in quota PD Andrea Cozzolino quale suo collaboratore all’interno dello staff. Cinquantanovenne con una lunga carriera politica alle spalle, il dottor Russo fa attualmente parte del gruppo politico Obiettivo Comune, gruppo rappresentato da tre consiglieri nell’assise cittadina. Questo il comunicato con il quale il gruppo annuncia la nomina del loro esponente: «Con orgoglio il gruppo “Obiettivo Comune” annuncia che il dott. Francesco Russo è stato designato membro dello staff dell’Europarlamentare del Partito Democratico On.le Andrea Cozzolino, quale suo collaboratore al Parlamento Europeo.

Siamo sicuri che svolgerà questo ruolo con l’impegno che lo ha sempre contraddistinto nello svolgimento delle cariche da lui rivestite.

Il nostro più grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza al dott. Francesco Russo da tutto il gruppo “Obiettivo Comune”».

