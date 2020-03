Fortifichiamo il nostro sistema immunitario non mangiamo troppo mangiamo sano

a cura della Dott.sa Silvana Di Martino – Silvana Di Martino e ‘ nata a Napoli il 6 luglio del 1970 ed ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche presso l’Università Federico II di Napoli. Dottore di ricerca in patologia clinica, inizia il suo percorso nel 1997 presso Cirio ricerche “produzione di latte delattosato per soggetti intolleranti al lattosio “ per il C.N.R di Napoli. Dal 2003 presso l’Istituto Tumori Pascale di Napoli ed in collaborazione con Crom e CNR di Avellino fa ricerca per il melanoma e per indagini epidemiologiche sulla nutrizione . Dal 2006 esercita la professione di libero professionista nel settore della nutrizione presso il centro Nutrizione&Benessere sito in Casoria alla Via Leonardo Da Vinci 32 , dove da direttore di estetica esercita un programma di completamento estetico a quello nutrizionale e di ricerca. Collabora attivamente per l’esame dello Stress Ossidativo con la Federico II di Napoli “Monte Sant’Angelo”, anche nello svolgere convegni e seminari tecnici .

In questo momento storico di ansia e paura l’unico modo per prevenire è mangiare sano per non ritrovarci al risveglio con tanti kili di troppo e soprattutto con un sistema immunitario depauperato.

Lo stare a casa non significa superare i 5 pasti al giorno, fatto di tre pasti principali e due spuntini, considerando che l’unica attività che in questo momento ci è concessa è spostarci all’interno delle nostre abitazioni tra sedia e divano, conviene sapere cosa preparare per i nostri ragazzi, che ad ogni modo con le lezioni online hanno bisogno della giusta energia, naturalmente evitando le merendine ricche di grassi saturi.

Ed allora via libera a colazione fatta di probiotici, estratti di frutta e verdura, cuciniamo sempre con olio extravergine di oliva ricco di antiossidanti, tenendo d’occhio la data di produzione, tanto più di quella di scadenza, visto che più è fresco e più è potente la sua azione.

E per gli adulti accompagnamo sempre un nostro pasto con un bicchiere di vino che essendo ricco di resveratrolo è un ottima terapia contro la difesa dei batteri.

Ricordiamo che il nostro intestino è un secondo cervello, e come diceva il padre della medicina Ippocrate “tutte le malattie derivano dall’intestino”

La nutriceutica nel nostro intestino è rappresentata dal 70% del sistema immunitario, e quindi tutto parte da qui.

Teniamo sempre sotto controllo l’eubiosi del nostro sistema immunitario, perché prevenire è meglio che curare.