Fondo impresa femminile, domande dal 5 Maggio

di Andrea Iadevaia (Dottore commercialista) – A partire dal 5 maggio sarà possibile effettuare le domande per il nuovo “fondo per l’impresa femminile”. Si tratta di un nuovo strumento economico, finanziato attraverso il PNRR, il cui obiettivo è quello di incentivare le donne ad intraprendere una nuova attività, o al sostegno e consolidamento delle attività già esistenti. Possono accedere alla misura sia le donne libere professioniste e lavoratrici autonome, sia le società, di persone di capitale e cooperative, purché a maggioranza di donne. Sono previste diverse misure agevolative, con un mix di contributi a fondo perduto e di contributi a tasso agevolato. Se l’attività è ex-novo, oppure è attiva da meno di dodici mesi il fondo perduto può garantire fino all’80% di copertura per investimenti fino a 100.000 euro (con massimo 50.000 di fondo perduto) e fino al 50% per investimenti fino a 250.000 euro.

Se l’attività ha superato i 12 mesi è possibile usufruire, per investimenti fino al massimo di € 400.00 di un contributo misto tra fondo perduto e tasso agevolato, fino all’80% dell’importo e con restituzione in 8 anni.

Rientrano tra le spese ammissibili: impianti, macchinari, attrezzature, automezzi strumentali, opere edili, software e programmi informatici, spese per il personale. La misura può finanziare, fino al 25% del progetto, anche spese per acquisto di merci, materie prime, canoni di noleggio o locazione, spese correnti etc.