Fondo emergenza alimentare, le proposte di fratelli d’italia casoria

Pur consapevoli che, in questa fase, la preoccupazione principale di tutti, compresi gli amministratori locali, è legittimamente rappresentata dall’emergenza, a maggior ragione chiediamo al governo cittadino di mettere in campo misure eccezionali, per la gestione ordinata della distribuzione delle risorse per l’emergenza alimentare. Tra queste ultime, la nostra Comunità militante propone di inserire :

1.il potenziamento del settore politiche sociali, chiamato in prima linea in questa fase, attraverso una rimodulazione di emergenza della pianta organica, concordata con le rappresentanze sindacali;

2.un coinvolgimento il più ampio e trasparente possibile del terzo settore e dell’associazionismo locale, attraverso una rapidissima”call”;

3.il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria del commercio locale, nella determinazione dei criteri di emissione dei buoni spesa;

4.il varo di un serio piano di comunicazione alla città delle decisioni adottate.

Nel rivolgere un sincero incoraggiamento a tutti i cittadini, compresi quelli con responsabilità di governo, che stanno affrontando in prima persona l’emergenza sanitaria, esortiamo gli amministratori e la classe dirigente locali alla massima lucidità.