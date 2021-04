Firmato l’accordo di programma PICS

Presso la sede della Giunta Regionale della Campania, il Sindaco, Avv. Raffaele Bene, ha firmato, con il Presidente De Luca, l’accordo di programma per il PICS (Piano Integrato Città Sostenibile).

Gli interventi saranno particolarmente significativi per realizzare importanti opere per la Città di Casoria, tra cui: attività di sostegno alle imprese nell’area centrale storica; attività di efficientamento energetico e rete informativa smart; consolidamento e restauro del complesso della Chiesa del Carmine di Piazza Cirillo; realizzazione di una rete intelligente per la promozione del turismo religioso ed efficientamento energetico della via dei Santi; realizzazione di una struttura socioeducativa per l’infanzia nell’immobile confiscato alla criminalità organizzata del quartiere Stella; riqualificazione dell’edificio ex Tribunale; riqualificazione ed efficientamento energetico dell’antico edificio comunale di Piazza Cirillo per la realizzazione del centro per la creatività giovanile; centro per lo studio e l’incremento della biodiversità nell’edificio del Parco ex Aeronautica di via Michelangelo; riqualificazione dell’area militare dismessa – realizzazione di un parco urbano a via G. Boccaccio; laboratori artistici e teatrali a sostegno della creatività giovanile con adeguamento di strutture esistenti, quali il teatro della scuola “M.L. King” ed il Contemporary Art Museum CAM.

Il Sindaco ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto. Il piano è molto ambizioso e consentirà di poter realizzare opere strategiche per la nostra Città. L’obiettivo è portare avanti i progetti e far partire quanto prima i cantieri con l’obiettivo di veder realizzate quante più opere è possibile. Un grazie doveroso e sincero va al dirigente, l’Arch. Napolitano, all’ufficio tecnico ed a tutta l’Amministrazione, Giunta e consiglieri, che hanno cooperato per la realizzazione di questo importante accordo.”