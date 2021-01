Finanziamento Regione Campania per lavori impermeabilizzazione Pala Casoria D’Alise

Facciamo un piccolo passo indietro; i lavori sulla struttura sono terminati nel giugno del 2019, in tempo per le universiadi terminate a metà luglio dello stesso anno.

In pratica si tratta di intervento di impermeabilizzazione della parte superiore del palazzetto atta ad evitare le infiltrazioni che hanno portato, subito dopo le universiadi, all’inutilizzo della struttura per impraticabilità ed all’usura del parquet.

Queste le parole con le quali il Sindaco Raffaele Bene annuncia l’intervento che verrà fatto a quella parte del palazzetto non interessata dai lavori effettuati in occasione delle universiadi.

“Abbiamo richiesto ed ottenuto un importante finanziamento dalla Regione per effettuare i lavori di impermeabilizzazione del tetto del palazzetto dello sport. Il Pala Casoria Domenico D’Alise di qui a poco potrà finalmente tornare ad essere riaperto e tutta la Città ne potrà godere, nella speranza che presto possiamo riprendere ad affollarlo per assistere alle più belle manifestazioni sportive e non solo.

