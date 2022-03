Festa della donna a Casoria

L’8 marzo è il giorno tradizionalmente dedicato alla donna, a dare il giusto risalto alla sua importanza sia nella storia che nella vita quotidiana. Anche Casoria ha voluto celebrare l’occasione con una mostra di Antonella De Santis, che si è tenuta nell’aula consiliare cittadina, presente il sindaco della città Raffaele Bene. L’ avvenimento ho visto la fattiva partecipazione della vice sindaco ed assessora Paola Ambrosio e delle assessore Giovanna Guarino e Marianna Riccardi. “Il coraggio, la forza e l’amore le parole chiare“ ha detto circa la mostra Giovanna Guarino“ dell’essere diversi ma uguali. Musica, poesia ed arte si sono riunite nella sala consiliare della città di Casoria, perché fare cultura significa anche condivisione in un contesto istituzionale, dove chi rappresenta l’ Amministrazione è al contempo partecipe, protagonista e spettatore. E la semplicità nel fare le cose ha reso invece particolare un giorno qualunque, che qualunque non è“ “Ancora oggi la festa della donna“ ha affermato da parte sua Marianna Riccardi “è importante per svariati motivi. Secondo me però il motivo principale per cui vale la pena prima ricordare e poi festeggiare, è il cammino che abbiamo fatto per arrivare fino a dove siamo. Fino ad un punto in cui possiamo farci valere per ciò che siamo, per i nostri talenti e per le nostre capacità. Ricordare tutte le lotte e tutti i sacrifici per arrivare ad oggi. In un momento storico in cui è importante rivendicare il nostro posto, non per quota o per pretesa, ma per merito. Perché non c’è cosa migliore di poter dire di essere arrivate non in quanto donne, ma in quanto capaci e meritevoli”.