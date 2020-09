FASHION GOLD PARTY WEDDING: L’OTTAVA EDIZIONE A PALAZZO AURICCHIO EVENTS L’11 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per l’ottava edizione del Fashion Gold Party, un grande evento, ideato ed organizzato da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, che si terrà l’11 settembre 2020, con un format completamente rinnovato, a partire dalle ore 16,00, nell’incantevole e suggestivo Palazzo Auricchio Events a Terzigno, in provincia di Napoli, (Corso Alessandro Volta, 399 Terzigno), una struttura bella ed accogliente con sale ampie e spaziose e un personale altamente qualificato. La kermesse, presentata dalla collaudata coppia formata da Roberta Scardola, volto noto televisivo e teatrale, e da Nicola Coletta, top model partenopeo e attore con già un bel curriculum alle spalle, sarà articolata in quattro momenti: alle ore 16,00, Esposizione Wedding Sposo & Sposa, un momento dedicato alle future coppie di sposi, alle ore 18,00 Cocktail di benvenuto, alle ore 19,00 Red Carpet e Interviste dei premiati e degli ospiti, e dalle ore 20,00, Sfilata e Premiazioni. Per l’ottava edizione lo staff del premio ha deciso di conferire i prestigiosi riconoscimenti a personaggi del mondo artistico, della canzone, del teatro, della televisione e della ristorazione: Nunzio Spagnuolo, Chef Esecutive del Rada di Positano, Vincenzo De Maria, autentica rivelazione dell’ultima edizione di Made in Sud, bravo attore, ma soprattutto valente imitatore, specializzato in personaggi femminili come Maria De Filippi, Mara Venier, Barbara D’Urso e Maria Nazionale, Lara Sansone, attrice, produttrice, regista, capocomica, cuore pulsante del Teatro Sannazaro e volto noto della soap Un posto al sole nel ruolo della simpatica, vulcanica e stravagante Bice Cerruti, Gianni Fiorellino, cantautore, musicista, produttore e icona della musica neomelodica, e Maria Bolignano, attrice, autrice, regista napoletana e personaggio comico di punta del programma Made in Sud. Saranno ospiti vari professionisti nel settore della moda e del mondo dello spettacolo: stilisti, giornalisti, fotografi, fashion blogger, modelli, modelle, attori, attrici e personaggi dello star system nazionale. Tra una premiazione e l’altra le sfilate di abiti di Alta moda e da sposa, Veronica Guerra – Atelier Spose, Mersì – Maria Longobardi, Chic Events – Camello Creations, le creazioni maschili di Imperatrice sartoriale, i flash moda di Sante Couture, fashion designer alta moda, e di RGD – Rosa De Giulio, e poi i bijoux di Dettagli – accessori donna e di Ketty Pico Made in Sicily, e le macchine di Auto Malvone. Il trucco sarà curato da Spazio Bellezza & Barbershop di Maria Passetti, il parrucco per le donne da Nello Montanino e da Ricci & Capricci di Vincenzo Sodano, per gli uomini da Bespoke. Le coreografie saranno curate da Stefania Maria, le foto da Domenico D’Alisa, mentre l’ufficio stampa è gestito dal giornalista Antonio D’Addio. Media partner ViewPoint “Alla scoperta delle eccellenze italiane”, Grafica CREATIVITYECOM SRL, Collaborazione e ufficio stampa Silvia La Penna. Durante il cocktail di benvenuto e dopo il Galà si gusteranno le creazioni di SfogliateLab di Vincenzo Ferrieri, i dolci La Delizia di Francesco Balestra, il Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, le ghiottonerie di Damora Cioccolata e il vino delle Cantine Ferraro di Pompei. Fine serata con buffet di dolci e torta

Dress Code: Elegante

Per le restrizioni Covid 19 si entra solo su invito cartaceo timbrato e firmato dall’organizzazione, inoltre saranno rispettate tutte le norme vigenti: l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e la pulizia delle mani con il gel disinfettante