FASE 3, A LIVERI (NA) IMPRENDITORE DONA ALLA SCUOLA FORNITURA IGIENIZZATI PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO

Coppola (sindaco Liveri ): Gesto nobilissimo, la salute non sia mai un costo

Parte con una marcia in più la riapertura delle scuole a Liveri, Comune in provincia di Napoli. Oggi nella sede dell’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Coppola, si è tenuta la cerimonia di consegna di Igienizzanti gratis per l’intero anno scolastico destinati alla scuola Costantini. A donarli, un imprenditore locale, Crescenzo Andretta, titolare della Fenix Srl, che installerà nell’istituto comprensivo di Liveri le necessarie colonnine di gel sanificante garantendone dunque il rifornimento fino alla fine dell’anno scolastico.

“Una bellissima notizia, un gesto nobilissimo di cui siamo profondamente grati a dottor Andretta – ha detto il primo cittadino di Liveri nel corso della cerimonia di consegna dei prodotti –, che testimonia la vocazione solidale e sociale delle imprese del nostro territorio”.

Con le colonnine per la scuola, ma altre saranno donate ai commercianti e agli uffici comunali della cittadina nolana, sono state consegnate al primo cittadino liverese anche migliaia di flaconi da 100 ml e da un litro e decine di taniche da 5 litri di igienizzante per i dispenser.

“Il messaggio che parte da questa bella iniziativa – ha aggiunto il sindaco Coppola – mi sembra chiaro: la salute è un diritto, non sia un costo. Per nessuno”.