FABIO CRISTARELLI NEO CONSIGLIERE NAZIONALE “ASSOEVENTI”

Fabio Cristarelli, 44enne avvocato e imprenditore, conosciuto ed apprezzato sul territorio è stato nominato consigliere nazionale della Assoeventi. La Assoeventi è l’Associazione nazionale delle imprese che operano nel settore degli EVENTI, socio effettivo in Confindustria. Fabio Cristarelli entra in Assoeventi come vice presidente dell’associazione “Animazioni Unite” visto l’impegno legato all’ambito dell’intrattenimento e degli eventi, conciliato con la sua attività forense con le numerose cariche ricoperte nei suddetti settori. “𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑉𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐴𝑛𝑖𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑒 – dice Cristarelli – 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 ℎ𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑖 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑑 𝑢𝑛 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐴𝑛𝑖𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑒𝑖𝑣𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 360°, 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖.” L’origine del Consorzio Animazioni Unite è associata al clima di insoddisfazione che da anni a questa parte si respira nell’ambito dell’animazione, intrattenimenti e servizi per lo spettacolo, clima che soffoca chi, da sempre, ha dato il meglio e vuole continuare a farlo. Nato come bene accessorio il settore offriva qualità e competenza ad un’élite ristretta di persone, che per i propri eventi privati, contattava gli operatori presenti consci di acquistare servizi professionali. L’animazione turistica nasceva nei lontani anni ‘50 del novecento, come palliativo ai problemi di soggiorno nelle strutture ricettive, raggiungendo il suo culmine negli anni ‘80/’90 dove alla funzione classica di contatto furono affiancati servizi di spettacolo ed intrattenimento divenendo, ad oggi, non più uno strumento marginale ma un vero e proprio punto cardine nella scelta degli ospiti della struttura turistica nella quale trascorrere la propria vacanza. Così anche nelle azioni di Marketing di attività commerciali di vario genere, ci si è sempre più affidati all’utilizzo delle animazioni e degli intrattenimenti come valido strumento di promozione. Negli ultimi 15 anni tutto ha preso una piega diversa: Sia la domanda che l’offerta, sono aumentate vertiginosamente diminuendo, però, la qualità del servizio date le scarse competenze di (pseudo-)privati privi anche di un’effettiva personalità giuridica e fiscale. Oggi la maggior parte di coloro che intraprendono questa strada lo fa a luci spente, con un borsone e 4 giochi all’avventura, determinando una percezione distorta all’utente finale di quello che è il settore. Un settore messo particolarmente in crisi dall’epidemia di Covid e dalla chiusura dei principali locali destinati all’intrattenimento ma ciò nonostante particolarmente vivo e consapevole di poter essere nella giusta misura protagonista della ripresa che attende il paese.

