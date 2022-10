Eventi, le degustazioni a Casa Mehari

Venerdì 28 ottobre nell’ambito della XV Edizione di Malazè, l’evento archeoenogastronomico dei Campi Flegrei. Le associazioni che gestiscono il bene confiscato hanno presentato “Viaggiando in Mehari”. La conoscenza della musica è data dall’insieme di tante componenti, tra le quali importantissima è l’attività di ascolto, soprattutto delle esecuzioni musicali dal vivo. Bisogna lascarsi andare sulle note emozionanti di Beatrice Valente al contrabbasso ed Ivana Muscoso al piano.



L’evento si è tenuto a Casa Mehari a Quarto, bene confiscato alla camorra, dove una nuova realtà sana, buona e pulita sta nascendo. Casa Mehari (dedicata alla cara memoria del giornalista napoletano Giancarlo Siani), punto di incontro per l’associazionismo, le scuole e la cultura. Mentre a breve partiranno le attività di sostegno alle donne vittime di violenza nella Casa del Sole e l’amministrazione consegnerà all’ATI vincitrice del bando pubblico le chiavi di due ville confiscate e che ora diventeranno un centro per famiglie con figli affetti da patologie dello spettro autistico e sindrome di Asperger: un progetto che prevede l’uso dell’intelligenza artificiale e un aiuto alle famiglie, che ha pochissimi esempi in Italia.



Tutta la Comunità insieme ha potuto gustare un simpatico aperitivo preparato dai ragazzi de “La Bottega dei Semplici Pensieri” e degustando prodotti tipici come i vini della Cantina il IV Miglio e olio Gruppo Slow Olive.

Partecipare ai concerti completa e potenzia di senso l’esperienza musicale, raffinando il gusto, lo spirito critico e aprendo alla reale comprensione di cosa significhi comunicare con la musica.