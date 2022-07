Estate, tornano i disagi all’ufficio postale

di Maria D’Anna – Ennesima contestazione provocata dal cattivo funzionamento degli uffici postali dell’area nord di Napoli. Perdura un modo di procedere decisamente discutibile del personale addetto, che rende sempre più disagevole utilizzare i servizi offerti. La gente è costretta ad aspettare, d’inverno al freddo e sotto la pioggia, d’ estate al caldo spesso insopportabile, ore intere fuori gli uffici postali con tutti i disagi che questo comporta, quando sarebbe possibile è sacrosanto farlo all’interno seduti e confortati dall’aria condizionata. Ultimo episodio quello accaduto l’altra mattina all’ufficio postale di via Campanariello a Casavatore. Francesco, residente a Casoria, aveva prenotato un’operazione di pagamento tramite l’apposita applicazione per telefonino e si era recato con anticipo all’ufficio. Dopo aver aspettato l’orario prefissato cerca di entrare, ma inutili sono i suoi tentativi di attirare l’attenzione del personale all’interno. “Solo dopo un’ora“ riferisce ovviamente spazientito “mi fanno entrare. Sono costretto a rifare la prenotazione e solo dopo un’altra mezz’ora riesco ad effettuare l’operazione, con quattro sportelli disponibili e solo due operazioni prima di me. Ho fatto le mie rimostranze al personale dell’ufficio e sono fermamente intenzionato a mettere in atto tutte le proteste legittime possibili.” Un modo di procedere tutt’ altro che condivisibile ed ai limiti dei regolamenti e del vivere civile. Segnaliamo l’ accaduto a chi di dovere perché si spera vengano presi i giusti provvedimenti del caso, considerato che questa è purtroppo solo una delle numerose proteste che riceviamo per quelli che molti definiscono veri e propri abusi ai danni di chi paga tra l’ altro gli stipendi a chi è accusato di commetterli.