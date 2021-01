Esplode condotta di ossigeno, danni al Covid center dell’Ospedale del Mare

Un boato sordo alle quattro di questa mattina e il sottosuolo del parcheggio antistante il Covid center dell’Ospedale del mare è sprofondato in una voragine di circa dieci metri di diametro che ha inghiottito tre auto.

La causa sarebbe lo scoppio di una conduttura dell’ossigeno che serve il nosocomio.

Per precauzione il Covid center è stato evacuato.

Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco su tutta la zona.

Non c’è pace per l’Ospedale del Mare da sempre al centro di polemiche, l’ultima il rapido trasferimento del punto vaccinale Asl per il Covid19 presso la Mostra d’Oltremare per via degli spazi troppo angusti che erano stati individuati all’ospedale di Ponticelli.