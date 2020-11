Emergenza Covid e Campania solidale

In questo particolare momento storico sono molteplici le difficoltà economiche di chi ha una propria attività, di chi lavora a nero, di chi ha perso il lavoro e in generale di tutti i cittadini. L’emergenza Covid sta, purtroppo, mettendo in ginocchio non solo il sistema sanitario nazionale ma il mondo intero.

Nonostante ciò, non mancano i gesti di solidarietà di gestori di attività di ristorazione che invitano le persone che hanno difficoltà “a mettere il piatto a tavola” a recarsi da loro per poter consumare un pasto caldo.

” Se realmente hai difficoltà economiche tutti i giorni dalle 11:00 alle 12:00 da Osteria numero uno sita in via San Martino 110 – 112 San Giorgio a Cremano, mangi e non paghi” l’invito di una trattoria del territorio campano.

Ma non sono i soli ad aprire le porte del loro locale. Anche sul territorio casoriano Edoardo Buonerba, il titolare del ristorante I sapori di Napoli sito in via Po’ 73, e il suo team , durante tutto il periodo del lockdown hanno cucinato gratuitamente per chi ne aveva bisogno.