Emergenza Covid-19:la Campania diventa zona rossa

Il Ministro della salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre con la quale la Campania passerà in zona rossa

Vediamo quali saranno le limitazioni:

-è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo per motivi di lavoro, necessità e salute;

-è vietato lo spostamento tra un comune e l’altro e tra regioni;

-chiudono bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00. Per la consegna a domicilio fino alle 23;

-chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte le farmacie, tabaccherie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Restano chiusi i centri estetici;

-sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo anche nei bar e delle tabaccherie;

-la scuola in Campania per ora resta chiusa, in attesa di una nuova ordinanza regionale. Continua la didattica a distanza.